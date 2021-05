Lernrückstände in Leichlingen : Kostenlose Nachhilfe für Schüler der Klassen 5 bis 13

Lernrückstände in Leichlingen

Beim Unterricht auf Distanz hat nicht jeder Schüler den kompletten Lernstoff mitbekommen. Einige Lücken will der Studienkreis Leichlingen schließen. Foto: RP/Studienkreis

Leichlingen Der Studienkreis bietet kostenlose Online-Crashkurse an, um den verpassten Stoff aufzuholen. Während der Coronazeit hat sich das Unternehmen digital breiter aufgestellt.

Corona hat nicht nur Auswirkungen auf den Schulunterricht. Auch Nachhilfe hat sich infolge von Homeschooling und versäumten Unterrichtsinhalten gewandelt. „Ging es vor der Pandemie vor allem darum, bekannten Schulstoff zu üben und zu vertiefen, so erlernen die Kinder und Jugendlichen in der Nachhilfe jetzt immer mehr neue Inhalte, die sie im Präsenzunterricht an ihrer Schule nie vermittelt bekommen haben“, sagt Thomas Momotow vom Studienkreis Leichlingen. Besonders diejenigen, bei denen das Lernen auf Distanz nicht gut funktioniert habe, hätten jetzt mit erheblichen Lernrückständen zu kämpfen.