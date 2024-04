Öffentliche Beete in Witzhelden Grüne Daumen für den Wegesrand gesucht

Wer sich vorstellen kann, sich um das neue Beet an der Hauptstraße oder um die Kanzel Am Schneeberg zu kümmern, kann sich an die stellvertretende Vorsitzende des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Witzhelden wenden: Sigrid Weltersbach ist am besten per E-Mail an sigrid.weltersbach@gmx.de zu erreichen, alternativ telefonisch auch unter unter 02174 3751 oder mobil 0171 2303545. Zudem stehen die Vorstandsmitglieder des VVV bereit, die Fragen der künftigen Hobbygärtner in Witzhelden zu beantworten.