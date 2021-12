Corona in Leichlingen : Wo Impfen ohne Termin möglich ist

Leichlingen/Burscheid Dieses Wochenende gibt es erneute Immunisierungsaktionen in Leichlingen. In Burscheid eröffnet eine Impfstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises.

Der Rheinisch-Bergische Kreis hat eine weitere Impfstelle im Nordkreis eingerichtet: In Burscheid können sich Bürger ab diesem Samstag, 4. Dezember, Erst- und Zweitimpfungen sowie Auffrischungsimpfungen abholen. Der Betrieb im Kinder- und Jugendzentrum Megafon an der Montanusstraße 15 erfolgt zunächst ohne Terminvergabe. Geimpft wird montags bis samstags von 8 bis 15 Uhr. Online-Terminbuchungen sollen bald möglich sein, teilt die Kreisverwaltung mit.

In Leichlingen bietet die Frauenärztliche Gemeinschaftspraxis Im Brückerfeld 1-7 in den Adventswochen offene Impfaktionen an, bei denen Impfwillige ohne Termin ihre Erst-, Zweit- oder auch Boosterimpfung erhalten können. Wie die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein mitteilt, wird dort an den Samstagen 4., 11. und 18. Dezember jeweils von 10 bis 14 Uhr sowie am 21. Dezember von 18 bis 20 Uhr geimpft. Es sei mit Wartezeiten zu rechnen.