Qualität entlang der gesamten Bildungskette Zukunfts-Netzwerk in Rhein-Berg ist ausgezeichnet

Zdi steht für „Zukunft durch Innovation“ und ist eine Gemeinschaftsoffensive zur Förderung des naturwissenschaftlich-technischen Nachwuchses. „Zdi NRW“ wird von den Ministerien für Wissenschaft, Schule und Wirtschaft getragen und ist mit über 5000 Partnerschaften das größte Netzwerk seiner Art in Europa. Unter dem Dach von „zdi NRW“ gibt es regionale Netzwerke in allen Kreisen und kreisfreien Städten. Deren Ziel ist es, die Jugend für die Mint-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern und an eine mögliche berufliche Laufbahn in diesen Bereichen heranzuführen.