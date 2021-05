Sturm in Leichlingen : Sperrung der K 9 wird voraussichtlich am Mittwoch aufgehoben

Die Feuerwehr hat die Kreisstraße wegen des Einsatzes gesperrt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Leichlingen Sturmtief Eugen hat am Dienstag dafür gesorgt, dass an der Kreisstraße K 9 in Leichlingen zwischen St. Heribert und Bremersheide ein Baum auf die Straße gestürzt ist. Weitere Bäume drohten umzufallen, teilt der Rheinisch-Bergische Kreis mit.

Die Feuerwehr habe die Straße gesperrt.