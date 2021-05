Altersheim in Leichlingen : Weltersbach: Corona-Ausbruch ging von Besuchern aus

Leichlingen Nach Erkenntnissen eines Virologen brachten Außenstehende das Virus in das Altersheim mit. Bewohner hatten „kaum Symptome“. Sie und die Mitarbeiter der Leichlinger Einrichtung hatten sich nach dem Vorfall Mitte April in Quarantäne begeben müssen.

Nach einer Untersuchung des Virologen Jörg Timm von der Uniklinik Düsseldorf, der mit Mitarbeitern in der Senioreneinrichtung in Leichlingen nach möglichen Gründen forschte, stellt sich nun heraus, dass sehr wahrscheinlich Besucher das Virus mitbrachten. Denn die bereits geimpften Mitarbeiter sowie Bewohner übertragen das Virus sehr wahrscheinlich wenig bis gar nicht, was „sicherlich auch ein kleines bisschen daran“ liege, dass „viele Menschen betroffen waren, die jetzt gar nicht so mobil sind und natürlich auch nicht unbedingt als typische Weiterträger von einem Virus sonst in Erscheinung treten würden“, erklärte Timm gegenüber dem Deutschlandfunk (DLF). Trotz der Möglichkeit, dass Geimpfte das Virus übertragen können, bedeute dies nicht, dass sie unverändert zur Pandemie beitragen.