Für Flüchtlinge in Leichlingen Stadt plant in Oberschmitte Containerunterkünfte

Für die nun diskutierte Containeranlage hat die Stadtverwaltung mehrere Standorte geprüft. „Im Walter-Frese-Park ist das städtische Gelände zu nah an der Bahntrasse und damit zu laut. Die Fläche auf dem Parkplatz in der Balker Aue ist nicht erschlossen. Am Schulbusch fielen Parkplätze weg, die aber vorgeschrieben sind und auf dem ehemaligen Gelände der Stadtwerke an der Bahnhofstraße müssen wir während des Neubaus an der Uferstraße die Kita Quelle unterbringen“, erläuterte Stephan Bergmann, Leiter Gebäudewirtschaft. Für das Grundstück in Oberschmitte spreche deshalb, dass das Gelände der Stadt gehöre und durch das benachbarte Haus einfach mit Strom und Wasser zu versorgen sei.