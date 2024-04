Landwirte in Leichlingen und Leverkusen kommen mit blauem Auge davon Mit einem blauen Auge davongekommen

Als der Winter vor einigen Tagen nach Deutschland zurückkam, wanderten die Blicke der Obstbauern in Leichlingen und Leverkusen zum Thermometer. Nach dem viel zu warmen März hatte die Vegetationsperiode schon begonnen, und danach noch auftretende Minusgrade könnten den empfindlichen Knospen und Blüten schaden. Harter Nachtfrost für ein paar Tage und die Ernte wäre in Gefahr. Ist sie’s? „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt Britta Appenrodt vom Obsthof Appenrodt in Leichlingen.