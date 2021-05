Kostenpflichtiger Inhalt: Mit Magier „Mäd Schick“ : Leichlinger Grundschüler lernen Zaubern

Erst sechs und schon auf dem Weg zur Magierin: Rianne Peglow lernt derzeit Tricks in „Mäd Schick“s Onlinekurs. Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Was hilft, damit sich der ungewohnte Alltag nicht allzu trist anfühlt? Vielleicht ein Zauberer, dachte sich der Schulverein der Grundschule Bennert – und heuerte „Mäd Schick“ an. Er weiht den Nachwuchs nun online in die hohe Kunst der Magie ein.