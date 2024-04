Frist läuft bis zum 1. Mai Stadt Leichlingen sucht ehrenamtliche Richter

Wer Interesse an einer verantwortungsvollen ehrenamtlichen Tätigkeit hat, kann jetzt ein Amt als ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht in Erwägung ziehen. Für die kommende Wahlperiode 2025 bis 2030 entsendet der Rheinisch-Bergische Kreis ehrenamtliche Richterinnen und Richter an das Verwaltungsgericht Köln. Das Amt setze in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils sowie gesundheitliche Eignung und eine gute Kommunikations- und Dialogfähigkeit voraus. Juristische Vorkenntnisse seien nicht erforderlich. Vielmehr würden ehrenamtliche Richter eingesetzt, um das Vertrauen der Allgemeinheit in die Rechtsprechung zu stärken, informiert das Landesjustizministerium. Denn sie wirkten als Vertreter aus dem Volk in gleichem Maße wie Berufsrichter an der Rechtsprechung und Urteilsfindung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit mit.