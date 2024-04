Zu Fuß unterwegs in der Blütenstadt Wandertag in Leichlingen

Dieser Tage wird der April seinem Ruf mal wieder so richtig gerecht: Der Wechsel zwischen Warm und Kalt, Regen und Sonnenschein ist so rasant, dass Spaziergänger fast immer falsch angezogen sind. Am kommenden Wochenende aber sagt mindestens ein Wetterdienst voraus, dass es in der Region um die 20 Grad warm werden könnte und auch nur selten regnet. Perfekte Voraussetzungen also für zwei geführte Wanderungen. Wer mitgehen will, kann sich entweder literarisch oder kulinarisch inspirieren lassen.