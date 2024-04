Voraussichtiche Fertigstellung erst im Juni Baumängel an neuer Sporthalle verzögern Eröffnung

Nach sportlichen Aktivitäten in der neuen Zweifeldhalle in der Balker Aue sieht es aktuell tatsächlich nicht aus. Dabei hätte das Gebäude eigentlich spätestens in diesem Monat fertig werden sollen. Das aber verzögert sich nun – wegen zahlreicher Baumängel, wie es auf RP-Nachfrage in der Stadtverwaltung heißt.