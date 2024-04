Bezirkspolitiker uneins über Spielgeräte in Pattscheid Zwei neue Spielplätze für Opladen in Planung

Eine zweite Spielstätte wird auf Vorschlag der SPD geplant. Hierbei soll die Grünfläche am Rennbaumplatz in ein kleines Kinder-Paradies verwandelt werden. Konkrete Planungen liegen noch nicht vor, das soll sich nun ändern. Zuvor hatte die Stadt den Bedarf nach einem Spielplatz in diesem Bereich abgeklopft, und Silke Thyssen vom Fachbereich Stadtgrün kam mit guten Nachrichten in die jüngste Bezirkssitzung. Sie berichtete: „Wir haben im Vorfeld das Statistikamt nach Kinderzahlen in dem Umfeld befragt, und es ist demnach nachvollziehbar, dass wir einen Kleinspielplatz ergänzen können.“