Aktionstag in Leverkusen Girls’ Day unter Atemschutz

(LH) Ganz schön harte Arbeit: Mit der Atemschutzausrüstung „bekleidet“ einen Schlauch transportieren – das war eine der Aufgaben, die die Feuerwehr Leverkusen für die Gäste beim „Girls‘ Day“ auf dem Zettel stehen hatte. Zudem sollten die Schülerinnen unter anderem eine 60 Kilo schwere Puppe bewegen und einige Klimmzüge im Fitnessraum der Feuerwehr an der Edith-Weyde-Straße absolvieren. Die Mädchen lernten auch durch weitere Aktivitäten den Arbeitsalltag der Feuerwehrleute kennen. Genau das ist das Ziel des Girls‘ Days, des Mädchenzukunftstags: Einblicke in Berufe zu bekommen, in denen der Frauenanteil noch gering ist. In Leverkusen konnten Schülerinnen sich in Unternehmen, unter anderem etwa bei Covestro, bei den städtischen Technischen Betrieben und im Sportpark umsehen. Parallel lief der Boys‘ Day, für den etwa die Stadt Plätze in Kitas anbot. Foto: Uwe Miserius