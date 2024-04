Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Volleys wollen sich mit einem Sieg verabschieden

Leverkusen · Für die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen geht es in der 2. Bundesliga Pro nur noch um die Frage, ob sie auf Platz fünf sechs aus der Saison gehen. Am Samstag ist zum Abschluss das Schlusslicht aus Freisen zu Gast in Leverkusen.

25.04.2024 , 17:00 Uhr

Trainer Dirk Sauermann (Mitte) ist mit der Saison der Bayer Volleys zufrieden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Jim Decker