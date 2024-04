Basketball, ProB Giants sind doppelt gefordert

Etwas merkwürdig mutet der Play-off-Spielplan im Viertelfinale der ProB durchaus an. Sind die ersten beiden Basketballspiele in allen anderen Runden auf zwei Wochenenden aufgeteilt, finden die Partien diesmal am Freitag und Sonntag statt. Gewinnt ein Team doppelt, hat es am kommenden Wochenende frei. Ansonsten muss die Entscheidung in einer dritten Partie herbeigeführt werden. Die Bayer Giants würden freilich gerne schon vorher Grund für Jubel haben. Dafür sind allerdings zwei Erfolge über die Berlin Braves nötig – zunächst am Freitag (19.30 Uhr) in der Ostermann-Arena, dann am Sonntag (17 Uhr) in der Hauptstadt.