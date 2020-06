3:1 gegen Köln : Fußballerinnen sind nach Derbysieg fast gerettet

Leverkusen Die Bundesliga-Frauen von Bayer Leverkusen haben sich am vorletzten Spieltag klar gegen den Lokalrivalen 1. FC Köln durchgesetzt. Ivana Rudelic (2) und Milena Nikolic schossen Bayer zum 3:1 (2:1)-Erfolg.

Ein Schrei der Erleichterung begleitete den Schlusspfiff. Dann verzögerte sich der Start der Sause erst einmal ein wenig, so als müssten Bayers Bundesliga-Fußballerinnen zunächst begreifen, was sie da gerade geleistet hatten. Mit etwas Verzögerung hallte dann der Hit des Tages über das Leistungszentrum Kurtekotten: „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“. Vergnügter Teilnehmer der Feier nach dem 3:1 (2:1) über den 1. FC Köln war Fernando Carro.

Auch der Geschäftsführer des Werksklubs wusste ganz genau, wie wertvoll dieser Sieg war. Mit drei Punkten Vorsprung auf Duisburg und Köln und dem deutlich besseren Torverhältnis haben die Leverkusenerinnen einen Spieltag vor dem Saisonende den Klassenerhalt so gut wie sicher.

Mehr noch als der Pflichtsieg freute alle Beteiligten die Art und Weise, wie sich das Team von Trainer Achim Feifel die drei Punkte verdiente. Vom Anpfiff an gaben die Gastgeberinnen gleich mächtig Gas. Sie kauften dem FC, der nun auf einem Abstiegsplatz steht, vom Beginn an den Schneid ab und konnten so ihre spielerische Überlegenheit ausspielen. Der Doppelschlag der überragenden Ivana Rudelic (18./21.) war sogar etwas wenig angesichts der klaren Überlegenheit und der vielen hochkarätigen Gelegenheiten.