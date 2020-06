Kostenpflichtiger Inhalt: Vorerst bis 2025 : Bürgerbüro soll in Sparkassen-Filiale ziehen

Die ehemalige Sparkasse in den Luminaden soll künftig das städtische Bürgerbüro beherbergen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Weil die Räume im Rathaus zu beengt sind, plant Oberbürgermeister Uwe Richrath den Umzug, der seiner Meinung nach viele Vorteile bringt. Anlass für die Umzugsgedanken sind die Probleme am heutigen Standort in der vierten Etage des Rathaus-Komplexes in der Rathaus-Galerie. Die Raumsituation dort ist sehr beengt.