Streit um den Kiesabbau Teilplan „Kies und Sand“ als Goldene Brücke für RVR und Land

Niederrheinappell und Naturschutzverbände erwarten am Dienstag, 21. März, Wirtschaftsministerin Mona Neubaur zur Diskussion in Kamp-Lintfort. Im Fokus steht die dritte Offenlage des Regionalplans und damit der Kiesabbau in der Region. Viele hoffen darauf, dass die Landesministerin an diesem Abend doch das Signal für einen sachlichen Teilplan Sand und Kies ausgibt. Oder wie es der Landtagsabgeordnete René Schneider am Freitag formulierte: „Über ihren Schatten springen wird“. Denn, dass ein solcher Teilplan rechtlich zulässig und sachlich dringend geboten wäre, das haben der Kreis Wesel sowie die Kommunen Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn, Hamminkeln sowie Rheinberg, Alpen und Hünxe inzwischen schriftlich. Wie berichtet, hatten die Verwaltungschefs zu dieser Frage das Rechtsgutachten eines Verwaltungsrechtswissenschaftlers eingeholt. „Die Wirtschaftsministerin kann den RVR zwar nicht dazu anweisen“, erläuterte am Freitag Kamp-Lintforts Bürgermeister Christoph Landscheidt. „Sie könnte aber den Anstoß geben, diesen Kompromiss zu versuchen und mit dem RVR zusammen über die Goldene Brücke zu gehen“, betonte René Schneider. „Wir verstehen, dass der RVR den Regionalplan auf den Weg bringen will. Der Niederrhein ist nicht der Nabel der Welt. Es geht hier aber um ein hochbrisantes Thema“, betonte Landscheidt vor dem Hintergrund, dass die Regierungskoalition mit der Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans den Ausstieg aus der Gewinnung von Sand und Kies plant. Andernfalls bliebe nur die Klage gegen den Regionalplan.