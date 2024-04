Bettenkamper Meer in Moers Neuer Pächter für die „Strandbar 24“ – das sind seine Pläne

Ein Gefühl von Urlaub in der Heimat vermitteln: Das ist Jörg Stövhases Spezialität. In Duisburg-Homberg betreibt der Gastronom mit dem Hafensturm einen Biergarten direkt am Rhein. Auf der Speisekarte steht dort morgens, mittags und abends vornehmlich Deftiges zum Bier: Es gibt Hausmannskost, Meeresfrüchte, Burger und Vegetarisches – alles serviert mit Blick aufs Wasser. Dieses Konzept bringt Stövhase jetzt auch in die Grafenstadt.