Politiker aus Kamp-Lintfort Schneider fordert schnelleren Ausbau der Windenergie

In den Jahren von 2019 bis 2022 sei den Daten der Fachagentur zufolge sogar kein einziges neues Windrad im Kreis Wesel entstanden, so Schneider. „2017 hatten wir zwölf neue Windräder, 2018 immerhin sieben. Wir haben also deutlich Luft nach oben“, sagte Schneider und schaute in die Zukunft. Aus seiner Sicht muss der Landesentwicklungsplan nun schnell durch den Landtag gebracht werden. Auf dieser Basis könne der Regionalverband Ruhr und danach jede einzelne Stadt und Gemeinde die Orte ausweisen, an denen Windkraft entstehen soll.