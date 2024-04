Jubiläum auf dem Kamper Berg Schützenbruderschaft St. Josef besteht seit 575 Jahren

Am Dienstag, 30. April, wird der Maibaum aufgestellt und anschließend in den Mai getanzt. Ab 19 Uhr lädt die Bruderschaft zum Verweilen an Bierwagen, Cocktailstand und Grill mit guter Musik ein. Für alle Kinder wird eine große Spielstraße aufgebaut mit Betreuung durch die Kamper Jugend. Der blaue Kuni mit Kinderschminken und zwei Hüpfburgen stehen ebenfalls bereit. Im Rahmen der Kamper Kirmes vom 31. Mai bis 2. Juni feiert die Bruderschaft das Schützenfest mit Inthronisierung des/der neuen König/in und Krönungsmesse. Der Kartenvorverkauf für die Kamper Party am Kirmesfreitag startet nächste Woche – der Online-Kauf ist bereits freigeschaltet. Ein besonderes Highlight auf Kamp spöö das erstmalige Landesbezirksschützenfest am Sonntag, 2. Juni, sein. Hier werden bis zu 2.000 Schützen aus den sieben Bezirken des Niederrheins erwartet.