Vorliebe für Physik führt nach Krefeld Ein Ausnahmetalent aus Kamp-Lintfort

Für das Gymnasium am Moltkeplatz hat sich Sulaiman, der in Kamp-Lintfort wohnt, deshalb entschieden, „weil das im Umkreis von ungefähr 25 Kilometern die einzige Schule war, die einen Physik-Leistungskurs für das Jahr 2023 angeboten hat.“ Was ihm an der Physik wie auch an der Mathematik so sehr gefalle: „Es gibt immer eine klare Antwort. Am Ende kommt man auf ein Ergebnis und dieses kann nur stimmen oder nicht, und wenn es stimmt, fühlt es sich sehr gut an.“ Außerdem sei die Physik breit gefächert und auch im Alltag nützlich. Dass das Unterrichtsfach so unbeliebt ist, findet Sulaiman schade: „Ich glaube, jeder würde Physik interessant finden, wenn er sich damit ein bisschen beschäftigt.“