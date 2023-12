Unfall in Kamp-Lintfort Auto prallt gegen drei ausgestellte Kleintransporter

Bei einem Verkehrsunfall hat ein 51-jähriger Autofahrer in Kamp-Lintfort mehrere Fahrzeuge eines Autohauses beschädigt. Er war am Dienstag gegen 11.20 Uhr mit einem Auto auf der Nordtangente in Richtung Kamp-Lintfort unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Friedrichstraße/Nordtangente ordnete sich ein Pkw vor ihm zunächst nach links auf die Linksabbiegerspur Richtung Friedrichstraße ein. Als der Kamp-Lintforter mit seinem grauen VW auf der Geradeausspur rechts an diesem Pkw vorbeifahren wollte, wechselte dieser unerwartet zurück auf die Geradeausspur. Um nicht mit diesem Fahrzeug zu kollidieren, wich der Kamp-Lintforter nach rechts aus, geriet auf den Grünstreifen, schleuderte rund 50 Meter über eine Wiese und kollidierte mit drei zum Verkauf ausgestellten Kleintransportern eines Autohauses. Der Mann blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Hinweise zum unbekannten Fahrzeug unter Tel. 02842 934-0.