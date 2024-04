Umweltbildungsprojekt der Stadtwerke Kamp-Lintfort Gartenzwerge setzen sich für Ressourcenschutz ein

Die winterfeste Regenwassertonne ist seit Ende März im Außenbereich an die Regenrinne des Daches der Kita angeschlossen. Durch die geschlossene Bauweise ist das aufgefangene Regenwasser gut geschützt. Das gespeicherte Wasser wird nun begeistert von den Kindern für das Gießen der Pflanzen genutzt. „Nachhaltiger Trinkwasserschutz erfordert auch einen bewussteren Umgang mit Niederschlagswasser. Wir haben daher das Projekt „Regentonne“ der Kita Löwenzahn sehr gerne unterstützt. Es ist schon das zweite Projekt und wir hoffen, dass andere Kitas diesem Beispiel folgen. Wir möchten auch in Zukunft solche Umweltbildungsprojekte unterstützen, um schon den Kleinsten den Wert des Wassers lebendig, anschaulich und mit viel Spaß zu vermitteln“, so Rattmann.