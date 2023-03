Rathausquartier Kamp-Lintfort Cari-Treff lädt zum Nachbarschaftstreffen

Das neue Wohnquartier am Kamp-Lintforter Rathausplatz ist fast fertiggestellt und die meisten Wohnungen sind bezogen. Um den neuen Anwohnern einen guten Start in ihrem Quartier zu ermöglichen, lädt das Team des Cari-Treffs, Kamperdickstraße 18, für Freitag, 17. März, von 16 bis 18 Uhr zu einem Nachbarschaftstreffen ein. Wie findet man sich als neu hinzugezogene Person zurecht? Wo finde ich was und wie komme ich mit meinen neuen Nachbarn am besten in Kontakt? Um auf diese Fragen eine Antwort zu finden, lohne sich ein Besuch des Cari-Treffs. Denn dort seien alle Nachbarn des Rathausquartiers zum Austauschen und Klönen bei Kaffee und Kuchen eingeladen. „Hier können Sie das Fundament für eine gute Nachbarschaft legen und ganz unkompliziert Kontakte knüpfen“, teilen die Veranstalter in einer Pressemitteilung mit. Um das Nachbarschaftstreffen rund zu machen, will das Team des Cari-Treffs über seine Angebote informieren und hat Aktionen für Kinder geplant. Zudem werden sich das Reparaturcafé und das Quartiersbüro vorstellen und auch das neue Rikscha-Projekt der Young Caritas werde sich in Szene setzen. Der Cari-Treff ist ein Gemeinschaftsprojekt der Katholischen Kirchengemeinde St. Josef in Kamp-Lintfort und dem Caritasverband Moers-Xanten. Das Quartiersbüro wird gefördert aus Mitteln der Deutschen Fernsehlotterie und ist Anlaufstelle für alle Einwohner und Akteure im Quartier Stadtmitte/Rossenray.