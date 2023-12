Fairtrade in Kamp-Lintfort Europaschüler backen faire Weihnachtsplätzchen

Nicht nur zu Hause wird in der Vorweihnachtszeit fleißig gebacken, auch in der Hauswirtschafts-AG der 7b der Europaschule wurden viele Leckereien zubereitet. Am Mittwoch bekamen die die Schülerinnen und Schüler Unterstützung: Bürgermeister Christoph Landscheidt half mit, gemeinsam Plätzchen aus fair gehandelten und regionalen Zutaten zu backen.