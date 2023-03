Historisches Jubiläum in Kamp-Lintfort St. Bernhardus feiert 725. Geburtstag

Info

Schießen Mitglieder der Bruderschaft erreichen regelmäßig die Bundesmeisterschaft der Historischen Schützenbruderschaften. Die Bruderschaft besitzt an der Rossenrayer Schule in Kamp-Lintfort eine Schießanlage, die digitalisiert ist und 2022 fertiggestellt wurde. Training ist am Dienstag und Freitag, jeweils von 19 bis 21 Uhr, sowie am Donnerstag von 18 bis 21 Uhr.

Bogenschießen Die Bruderschaft bietet seit 2014 auch das Bogenschießen an. Die Abteilung schafft es regelmäßig bis zu den Deutschen Meisterschaften. Vier Bogenschützen sind bei der Deutschen Meisterschaft 2023 dabei, die vom 17. bis 19. März in Hamburg ausgetragen wird. Sie starten als Mannschaft sowie als Einzelschützen. Training ist am Dienstag von 16 bis 18 an der einstigen Schule in Rossenray.

Kontakt Vereinsgelände und Rossenrayer Schule befinden sich am Krummensteg 1, um über Autobahnabfahrt Kamp-Lintfort – Asdonkshof – leicht erreichbar zu sein. Der Verein hat 160 Mitglieder in allen Altersklassen. Präses ist Stephanie Dormann. Vorsitzende ist Conny Gerritz, Telefon 0173 7307 571, Email conny.gerritz@web.de.

