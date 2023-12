Angebote in Kamp-Lintfort Welche Kurse das Katholische Bildungsforum bietet

Im Bereich „Eltern- und Kinderzeit“ finden Familien Spielgruppen, Elternstart- und Pekip-Kurse, Eltern-Kind-Sport und Gesprächsabende, die in den Standorten sowie in den Familienzentren und Kindertagesstätten in Kooperation mit dem Katholischen Bildungsforum im Kreis Wesel angeboten werden.