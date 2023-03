Lesung für Kinder in Kamp-Lintfort Autorin erzählt, wie rund um den Globus Ostern gefeiert wird

Dazu hatte sie zum Auftakt zunächst eine geheimnisvolle Schatzkiste mitgebracht, aus der die auf bunten Kissen vor ihr am Boden sitzenden Kinder nach und nach verschiedene österliche Gegenstände wie zum Beispiel drei bunte Eier, ein kleines Plastikküken, eine Kerze, und einen Strauß mit blauen Kunststoffkrokussen hervorholen durften. „Das“, so erklärte sie ihnen, „gehörte bei uns zu Hause früher zum Osterfeiern dazu. Was macht ihr denn zum Fest?“ „Eier bemalen“, lauteten dazu gleich mehrere prompte Antworten, und: „Eier suchen.“ „Weiß einer von euch denn auch, wie in anderen Ländern Ostern gefeiert wird?“ lautete ihre nächste Frage. Diesmal konnte niemand antworten. „Na denn, dann hört euch mal meine Geschichten an.“ Das war leichter gesagt als getan, denn in ihrem Buch „Ostern rund um die Welt“ gibt es dazu immerhin 24 Beispiele aus 24 Ländern, die in den 30 geplanten Leseminuten natürlich nicht alle vorgelesen werden konnten.