Girls’ Day bei der IHK Niederrhein Zwei Frauen, eine Führungsposition – so geht’s

Zwei junge Frauen haben am Girls‘ Day Einblick in die Führungsmannschaft der Niederrheinischen IHK bekommen. Drei Teamleiterinnen stellten den beiden Schülerinnen ihren Werdegang und ein bislang wenig genutztes Arbeitsmodell vor: Zwei der drei Frauen teilen sich eine Führungsposition. Damit nimmt die Niederrheinische IHK an der bundesweiten Aktion „Girls‘ Day – Ich werde Chefin“ teil. Eine der Schülerinnen kommt aus Moers, die andere aus Kamp-Lintfort. Beide interessieren sich für eine Führungstätigkeit.