Auszeichnung in Kamp-Lintfort Lineg ist jetzt ein Klimaschutzunternehmen

Die Lineg erhoffe sich durch den Austausch mit den anderen Klimaschutz-Unternehmen einen innovativen Schub für ihre Anstrengungen, den betrieblichen CO 2 -Fußabdruck weiter und spürbar zu verringern. Dabei werde sie durch das gemeinnützige Institut FiW an der RWTH Aachen wissenschaftlich begleitet. Zwischen den Jahren 2010 und 2018 habe die Lineg 7486 Tonnen CO 2 -Äquivalente eingespart, das entspreche einer Menge von 17 Prozent an ihren Gesamtemissionen. Erzielt worden sei die Reduzierung durch die Optimierung von Klär- und Pumpanlagen sowie die Erhöhung der Eigenstromerzeugung. Nächste Projekte sind laut Lineg der Einbau von Photovoltaikanlagen in der Verwaltung in Kamp-Lintfort sowie auf zwei Kläranlagen.