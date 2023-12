Neuer Standort in Kamp-Lintfort Erziehungsberatung ist in die Innenstadt umgezogen

Schließlich fand sie einen neuen Standort im Gebäude an der Ecke von Kamperdick- und Hardenbergstraße, wo sie im April 2023 rund 300 Quadratmeter bezog. Dieses Gebäude war von der Sparkasse Kamp-Lintfort errichtet worden. Es wurde ab 2003 nicht mehr benötigt, nachdem das Kreditinstitut mit der Sparkasse Duisburg fusioniert hatte. Mehr als ein Jahrzehnt war dort anschließend das Jobcenter Kreis Wesel zuhause, bis es an die Südstraße zog. „Eltern, Jugendliche und Kinder können frei wählen, zu welcher Beratungsstelle sie gehen“, sagte Kathrin Kauf, die als Sozialpädagogin eine von sechs Fachkräften der Beratungsstelle in Kamp-Lintfort ist. Die Ratsuchenden kommen, wenn es beispielsweise Konflikte im familiären Zusammenleben gibt, wenn Kinder und Jugendliche Konzentrations- und Leistungsschwierigkeiten in der Schule haben oder wenn sich die Eltern trennen oder scheiden. Andere Ratsuchende besuchen die Beratungsstelle, wenn sie in den sozialen Netzwerken gemobbt werden, wenn sie an Essstörungen leiden oder wenn es zu sexualisierter Gewalt kommt, um weitere Beispiel zu nennen.