Kiesabbau am Niederrhein Kreis Wesel und Kommunen fordern sofortigen Teilplan für Kiesausstieg

Gravierend sei, so schreiben der Kreis Wesel und die Städte und Gemeinden in ihrer Erklärung, dass der neue Entwurf „in keiner Weise die Ankündigung der Regierungskoalition berücksichtigt, mit einer zweiten Novelle des Landesentwicklungsplans den mittelfristigen Ausstieg aus der Gewinnung von Kies, Kiessand und Sand in den Problemzonen des Landes NRW zu planen“. In ihrer Sorge, „dass der jetzt aufgestellte Regionalplan unwiderrufliche Fakten schafft, die diesen Planungen zuwiderlaufen“, haben sich Landrat Ingo Brohl und die Bürgermeister Thomas Ahls, Bernd Romanski, Dirk Buschmann, Christoph Landscheidt, Ralf Köpke und Dietmar Heyde jetzt an NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur, die Direktorin des Regionalverbandes Ruhr Karola Geiß-Netthöfel, das Ruhrparlament sowie die Landtagsabgeordneten Charlotte Quik und René Schneider gewandt.