Näh-Workshops für Kinder und Jugendliche Sonsbecks Reparatur-Café kooperiert mit Realschule

Sonsbeck · Das Reparatur-Café in Sonsbeck bieten ab sofort Näh-Workshops für Kinder und Jugendliche in Kooperation mit der Privaten Realschule an. Der erste Workshop findet bereits im März statt.

13.03.2023, 18:40 Uhr

Nähen liegt im Trend. Wie es geht, lernen Kinder und Jugendliche im Workshop der Nachbarschaftsberatung und der Realschule (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Jens Kalaene

Die Nachbarschaftsberatung erweitert ihr Angebot: Ehrenamtliche Näherinnen des Sonsbecker Reparatur-Cafés bieten ab sofort Näh-Workshops für Kinder und Jugendliche in Kooperation mit der Realschule Sonsbeck an. Der erste Workshop findet bereits im März statt. Seit einem Jahr findet das Reparatur-Café erfolgreich in Sonsbeck, Labbeck und Hamb statt. Im Schnitt kommen pro Termin 25 Bürger und Bürgerinnen, um sich bei der Reparatur von Lampen, Staubsaugern und mehr helfen zu lassen. „Vor allem aber werden die Nähkünste der ehrenamtlichen Näherinnen genutzt und vielen älteren Bürgern und Bürgerinnen konnte schon die eine oder andere Hose, ein Pullover oder eine Jacke geändert, umsäumt oder gekürzt werden“, teilt Sonsbecks Nachbarschaftskoordination Gabriele van Royen mit. Claudia Strack aus Xanten hatte sich, nachdem ihre kaputte Nähmaschine repariert werden konnte, der Nachbarschaftsberatung als Helferin angeschlossen und kommt seitdem regelmäßig zum Reparatur-Café. Sie hatte die Idee, jungen Menschen das Nähen näher zu bringen. Die Nachbarschaftsberatung war von dem Einfall angetan und initiierte sogleich zusammen mit Sonja Laarmanns, Rektorin der Sonsbecker Realschule, einen Workshop für die Schüler und Schülerinnen. Hierfür stellt die Realschule die Räume zur Verfügung, zudem noch sechs Nähmaschinen, die sich im Fundus der Schule befinden. Vier Termine stehen nun zur Auswahl, die in der Schule für die Kinder und Jugendlichen der Realschule angeboten werden sollen. Gefertigt werde „etwas Schönes, beispielsweise ein Leseknochen, Rucksack oder Turnbeutel, sodass die Jugendlichen diesen entweder verschenken oder selbst behalten können“, so van Royen. „Wenn die Termine gut wahrgenommen werden, sind weitere Workshops – vielleicht zusammen mit Oma und Opa – denkbar.“ Für den ersten Workshop stehen die Termine Samstag, 25. März, oder Samstag, 1. April, jeweils von 10 bis 14 Uhr zur Wahl. Der zweite Workshop findet am Samstag, 22. April, beziehungsweise Samstag, 29. April, von 10 bis 14 Uhr statt. Anmelden können sich die Kinder im Lehrerzimmer, dort liegt eine Anmeldeliste sowie die Stoffauswahl aus. „Die Materialkosten werden sehr gering gehalten, sodass nur ein kleiner Beitrag pro Kind erhoben wird“, sagt van Royen. Förderungsfragen könnten die Lehrkräfte beantworten. „Wir freuen uns sehr, dass die Realschule diese Idee so tatkräftig unterstützt.“ Weitere Infos geben Nachbarschaftskoordination Gabriele van Royen unter Tel. 02838 36159 oder mobil 0176 22549177 und Schulleiterin Sonja Laarmanns unter Tel. 02838 91330.

(RP)