Neuer Musikzug in Menzelen Spielfreude trägt die Farbe Rosa

Das Programm hört sich nicht nur auf Platt ziemlich schräg an. Ist es aber nicht. „Wey sin de Blos-Ma-Wat- un Bums-Kapell, hej spölt jeede watt hä kann, jeder wie hej well, en de Blos-Ma-Wat-Rums- un Bums-Kapell.“ Beim neuen Musikzug in Menzelen scheint Helge Schneider Pate gestanden zu haben. Wie der Musiker, Komiker und Unterhaltungskünstler sieht sich auch der neue Musikzug in musikalischer Tradition, um gleichzeitig mit ihr zu brechen. Und wie bei dem Musiker und Komiker aus Mülheim an der Ruhr kann man ebenfalls bei den Musikern aus Menzelen nie sicher sein, ob etwas ernst oder komisch gemeint ist – oder ernst und komisch. Bei ihrem neuesten Projekt trifft beides zu.