Meldung von Bergschäden Salz-Bürgerinitiative kritisiert neue Erfassungsstelle

Die anfängliche Freude über die Einrichtung einer Erfassungsstelle ist bei der Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten NRW schnell verflogen. Sie reagiert „mit großer Enttäuschung und völligem Unverständnis“ auf die auf der Beteiligungsplattform NRW eingerichtete Erfassungsstelle für vermutete Bergschäden im Kreis Wesel. In den vergangenen Tagen hätten die Bürgerinitiative einige Anrufe erreicht, bei denen Bürger mitgeteilt hätten, dass sie ihre Schäden gerne gemeldet hätten. Allerdings hätten „die völlig überzogenen Voraussetzungen, um einen Schaden zu melden“ sie davon abgehalten, heißt es in einer Mitteilung. „Die Meldung eines Schadens stellt den Bürger vor einige Hürden“, so die Bürgerinitiative. „Denn wer einen Schaden melden möchte, muss sich zunächst auf der Beteiligungsplattform NRW registrieren. Nach Bestätigung der Registrierung kann die eigentliche Erfassung starten. Doch nach Eingabe der persönlichen Daten und der Auswahl des Grundstücks, ist der Melder verpflichtet, eine Kopie des Ausweises hochzuladen.“ Seien mehrere Eigentümer vorhanden, so benötige der „Melder“ auch noch die Vollmacht der anderen Eigentümer und müsse die Kopie dieser Vollmacht ebenfalls hochladen.