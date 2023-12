Mobilfunk in der Region Kreis Wesel will Funklöcher aufspüren

Zuständig für die Mobilfunkversorgung ist die Bundesnetzagentur. Die Netzbetreiber berechnen auf der Basis der von der Netzagentur vorgegeben Pegelwerte die Versorgung in der Fläche. In Netzkarten findet sich allein die Unterscheidung „versorgt“ oder „nicht versorgt“. Eine Bewertung der Qualität, so die Kreisverwaltung, fehle.