Kampf gegen Kiesabbau am Niederrhein 300 kommen zu Protestmarsch in Neukirchen-Vluyn

Michael Liedigk ließ sich auf der Halde Norddeutschland von Mitgestalten-NV-Sprecherin Nadia Riggio ein Megafon geben, nachdem sie die Fläche nördlich des künstlichen Berges gezeigt hatte, die sich zukünftig in einen See verwandeln soll. „Schon jetzt rappelt es dort den ganzen Tag“, berichtete der Anwohner der Straße am Abelshof, die östlich des einstigen Schachtes Norddeutschland liegt. „60 Dezibel von 6 bis 22 Uhr, einschließlich Samstag. Dazu kommen die dumpfen Geräusche, wenn ein Bagger einen Lastwagen belädt. Als 1988 mit der Auskiesung angefangen wurde, hieß es, 2004 sei alles vorbei. Dann beginne die Renaturierung. Jetzt haben wir 2023. Und eine neue Auskiesungsfläche soll hinzukommen.“