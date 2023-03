Investitionen von 50 Millionen Euro Wie die Enni die Energiewende am Niederrhein schaffen will

In Moers, in Neukirchen-Vluyn und in Xanten passiert es bereits: Dort wird Sonnenlicht in Strom umgewandelt. Es gibt Windparks in Kohlenhuck und Repelen; und Photovoltaikanlagen, die vor allem auf städtischen Gebäuden installiert sind. Auch das Biomassekraftwerk, das auf dem Eurotec-Gelände in Utfort steht, produziert neben Wärme auch Strom. Und dabei soll es nicht bleiben. Die Enni Energie & Umwelt Niederrhein (Enni) will sich weiter für die regenerative Energieproduktion stark machen, also: den Anteil an selbsterzeugtem Ökostrom aus Sonne, Wind oder Biomasse weiter erhöhen, das Klima schützen, die Energiewende forcieren und dabei wirtschaftlich wachsen.