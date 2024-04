Die Personalplanungen sind im vollen Gange Noch viele Fragezeichen im Oberliga-Kader des SV Sonsbeck

In der zweiten Saison nach dem Wiederaufstieg in die Fußball-Oberliga steht der SV Sonsbeck kurz vor dem Klassenerhalt. Die Rot-Weißen können sich am Sonntag, 15.30 Uhr, beim SC St. Tönis aller Abstiegssorgen entledigen. Im Hinspiel hatte der SVS durch die Treffer von Yechan Baek und Jannis Pütz mit 2:0 gewonnen.