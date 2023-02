Kommentar zum Regionalplanentwurf, Teil III In der Causa Kies nichts Neues

Im Kreis Wesel hält sich hartnäckig die Auffassung, dass genug Reserven an den Rohstoff für die nächsten 20 Jahre verfügbar ist. Deshalb sei die Eile, neue Fläche auszuweisen schlichtweg nicht geboten. Die Erwartung wächst, dass die Planungsbehörden endlich ernst machen mit dem Einstieg in den Ausstieg – so, wie es die Landesregierung in dieser Woche als Ziel beschlossen hat. Dass der RVR diese Botschaft weiter ignoriert, facht den Widerstand nur noch mehr an. Es hat den Anschein, dass der politische Schulterschluss enger wird, ein Umdenken zu erzwingen. Die Region wird keine Ruhe geben. Drohungen werden lauter, notfalls den Regionalplan Ruhr, so wie er jetzt vorliegt, per Klage zu Fall zu bringen. Das wird auch das mächtige Ruhrgebiet nicht überhören. Das wartet dringend auf einen rechtsgültigen Regionalplan. Der Niederrhein aber kann nur erfolgreich sein, wenn er der Versuchung widersagt, sich in parteipolitischem Geplänkel zu verheddern.



Bernfried

Paus