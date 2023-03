Wirtschaft Holemans bringt Sonnenkraft aufs Wasser

Im Sommer wird auf dem Ellerdonksee in Wesel-Bislich die bisher größte schwimmende Photovotaik-Anlage Deutschlands entstehen. Auf einer Fläche von etwas mehr als drei Hektar sollen über 10.000 einzelne Module pro Jahr rund 4,9 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Das Sonnenkraftwerk auf dem Wasser wird von der Firma Holemans errichtet. Das Sand- und Kiesunternehmen mit Sitz in Rees hat noch drei weitere solcher Anlagen in der Pipeline. Etwa in Issum. Dort allerdings in wesentlich kleineren Ausmaßen. Am Kieswerk Hochfeld werden 960 Module auf einer Fläche von 0,3 Hektar 514 Kilowattstunden (peak) erzeugen. Sie soll noch Ende des Monats ans Netz gehen. Der Vorteil solcher Anlagen gegenüber Freiflächenphotovoltaik liegt auf der Hand: Es gehen keine zusätzlichen Bodenflächen verloren.