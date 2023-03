Angespannter Haushalt der Stadt Wo Xantens Politik sparen will

In Xanten diskutierten die Politik und die Verwaltung darüber, wie die Stadt 2023 ohne eine Erhöhung der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuern A und B auskommt. Die Fraktionen haben dafür zahlreiche Vorschläge gemacht. Dabei geht es vor allem darum, ob Ausgaben gestrichen oder um ein Jahr verschoben werden können. Der Hauptausschuss spricht am Dienstag, 14. März, ab 17 Uhr darüber, der Stadtrat eine Woche später, also am Dienstag, 21. März, ebenfalls ab 17 Uhr. Wir nennen einige Beispiele für die Sparvorschläge.