Fußball-Landesligist freut sich auf Duell mit Lintfort SV Budberg kann das Derby ganz entspannt angehen

Befreit aufspielen konnte der SV Budberg schon die gesamte Rückrunde in der Fußball-Landesliga. Seit dem Derbysieg und dem damit gesicherten Klassenerhalt gegen Scherpenberg sind beim Aufsteiger nun aber sämtliche Sorgen weggewischt. So gab es am Dienstag trainingsfrei. „Es ist schon positiv verrückt, dass wir Ende April sorgenfrei in das nächste Derby gehen können. Aber wir werden auf keinen Fall locker lassen und anfangen, die Sommerpause zu genießen, sondern wollen in den Lokalduellen ungeschlagen bleiben“, sagt Tim Wilke vor Spiel beim 1. FC Lintfort am Sonntag.