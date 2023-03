Konzerte in Kamp-Lintfort Rückkehr in den Rokokosaal – endlich

„Treffpunkt Rheinland“ hätte, laut Ankündigungstext, der Untertitel für das diesjährige Konzert lauten können. Denn alle drei Komponisten, die in den Konzerten gespielt wurden, können mit dem Rheinland in Verbindung gebracht werden. Johann Wilhelm Wilms wurde 1772 in Witzhelden geboren, Ludwig van Beethoven stammt aus Bonn und Robert Schumann wurde 1850 als städtischer Musikdirektor nach Düsseldorf berufen. Diesen Bezug stellte auch Katharina Apel, Cellistin und künstlerische Leiterin des Martfeld Quartetts, zu Beginn der Veranstaltung dem Publikum vor. Das Quartett freue sich, die Zuhörer und Zuhörerinnen wieder „eng um sich zu haben“. Insgesamt 80 Plätze waren U-förmig um das Quartett aufgebaut, und die vier Musiker waren so, im Gegensatz zu einem Konzert auf einer Bühne, zum Greifen nah. Eröffnet haben Liviu Neagu-Gruber (Violine), Axel Hess (Violine), Antje Kaufmann (Viola) und Katharina Apel (Violoncello) das Kammerkonzert mit dem Op.25/1 in g-moll von Wilms, gefolgt vom Op.18/2 in G-Dur Beethovens. Nach einer kurzen Pause erklang Schumanns Op. 41/2 in F-Dur im Rokokosaal. Während des Konzertes waren die Abstimmung und das harmonische Zusammenspiel der Musiker wunderbar zu beobachten, visuell wie akustisch. Mit geschlossenen oder offenen Augen genossen die Zuhörer und Zuhörerinnen jeden musikalischen Vortrag des Quartetts.