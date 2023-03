Politik in Kamp-Lintfort Diese Anträge stellt Libra im Hauptausschuss

Einbrüche in zwei Kitas hätten, so Libra, bei vielen Kamp-Lintfortern Besorgnis ausgelöst und Fragen aufgeworfen: „Insbesondere wird die Frage nach der Effektivität des Sicherheitskonzeptes der Kitas gestellt“, schreibt Fraktionsvorsitzender Oguzhan Ucar in seiner Anfrage. „Die Eltern der Kinder, die in den Kitas betreut werden, fordern zu Recht eine Überprüfung und Aktualisierung des Sicherheitskonzeptes, um sicherzustellen, dass sich solche Vorfälle in Zukunft nicht wiederholen“, führt er aus. Die Sicherheit der Kinder habe höchste Priorität.