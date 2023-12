Klassisches Konzert in Schwelm Beethoven, Bach und Chopin in Haus Martfeld

Für Klassik-Freunde in der Region gibt es gleich zu Beginn des neuen Jahres einen interessanten Termin. Pianist Emanuel Roch spielt im Zuge der Reihe „Best of NRW“ am Freitag, 12. Januar, um 20 Uhr im Haus Martfeld in Schwelm. Bereits 2022 verwöhnte Emanuel Roch die Ohren des Schwelmer Publikums, als er wegen des an Corona erkrankten Pianisten Philip Scheucher spontan einsprang. Er beeindruckte nicht nur durch sein Klavierspiel, sondern gewann auch mit seiner charmanten Moderation die Herzen.