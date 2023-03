900 Jahre Kloster Kamp Als die Karmeliter auf Kamp wirkten

Großen Anteil an der Wiederbelebung von Kloster Kamp durch die Karmeliter hatte Dechant Schulze-Pelkum, Pfarrer an St. Josef in Kamp-Lintfort. Entsprechend freundlich war sein Begrüßungswort am Tag des Einzuges, als er dem Prior und dem Pfarrrektor das Kreuz zum Kuss reichte und sagte: „Ich hoffe, dass das neue Kloster, in das Sie heute einziehen, eine Stätte des Friedens, des Gebetes und der Sühne sein wird!“ Das war am Fest Christi Himmelfahrt, am 27. Mai 1954. Obwohl noch manches baulich verändert werden musste, haben die Karmeliter sich sofort in der Pfarrseelsorge, als Religionslehrer an der Bergberufsschule, als geistliche Betreuer der Berglehrlingsheime, als Gau- und Landeskurat der Pfadfinder engagiert und so ganz schnell Fuß gefasst.