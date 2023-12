Klosterkirche in Kamp-Lintfort Weihnachtskonzert bei Kerzenschein

Kamp-Lintfort · Das Konzert in der nur von Kerzen erleuchteten Klosterkirche bildet für viele den festlichen Abschluss der weihnachtlichen Feiertage. Was in diesem Jahr auf dem Programm steht.

22.12.2023 , 10:54 Uhr

Das Vokalensemble Dissonanz singt in der Kamper Klosterkirche. Foto: Sin

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, findet das beliebte Weihnachtskonzert bei Kerzenschein in der Kamper Klosterkirche statt. Ab 19 Uhr erklingen Motetten und Lieder zur Weihnachtszeit. Auf dem Programm stehen Werke vom Barock bis zur Moderne. Es singt das Vokalensemble Dissonanz unter der Leitung von Abteiorganist Uwe Sin. Schon seit Jahren zählt das Weihnachtskonzert in der nur von Kerzen erleuchteten Klosterkirche zu den Höhepunkten der Konzertreihe im Kloster Kamp. Es bildet für viele Besucher der Region den festlichen Abschluss der weihnachtlichen Feiertage. Karten zum Preis von 14 Euro (Jugendliche vier Euro) sind ab 18.20 Uhr an der Abendkasse erhältlich. Reservierungen können unter uwe.sin@gmx.de vorgenommen werden.

(RP)